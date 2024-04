Scene incredibile sub ochii lui Alex Dobre în FC Porto - Famalicao! Evanilson a lovit un adversar cu capul în gură! Ce a urmat - Antena Sport

VIDEO Scene incredibile sub ochii lui Alex Dobre în FC Porto – Famalicao! Evanilson a lovit un adversar cu capul în gură! Ce a urmat

Reclamă

După un dialog încins, jucătorul echipei de pe „Dragao” l-a lovit cu capul în gură pe coechipierul lui Alex Dobre! Scenele s-au întâmplat chiar sub ochii românului, acesta fiind aproape de faza respectivă.

După lovitură, jucătorul lui Famalicao a căzut pe gazon, iar centralul partidei i-a acordat imediat cartonașul roșu lui Evanlison. Astfel, „dragonii” au rămas în 10 și nu au mai reușit să marcheze golul victoriei, rezultatul final fiind de 2-2.

Reclamă

După acest rezultat, FC Porto este pe locul al 3-lea în Liga Portugal, cu 59 de puncte după 29 de meciuri. De cealaltă parte, Famalicao este pe locul al 8-lea, cu 35 de puncte.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Reclamă 4 / 0/3

Care este cel mai bun antrenor român al momentului? Răzvan Lucescu Edi Iordănescu Dorinel Munteanu Cosmin Olăroiu Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...