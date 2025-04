Vangelis Pavlidis a scris istorie pentru Benfica, după hat-trick-ul din derby-ul cu Porto. Niciun alt jucător nu a mai reuşit asta - Antena Sport

„E o zi specială pentru mine, dar şi pentru întreaga echipă, am jucat foarte bine. Am marcat trei goluri, am luat cele trei puncte, şi vrem să continuăm la fel. (O seară mai bună decât ai visat?) Cred că da, azi da.

Am marcat rapid în prima repriză, am vrut să punem presiune, acesta este stilul nostru de joc, strategia noastră. Dar şi Porto a jucat bine în prima parte. Am găsit momentul în care să ne creăm mai multe ocazii pe contraatac şi am reuşit să înscriem şi golul secund, am avut multe ocazii să marcăm mai mult în prima repriză. Nu s-a întâmplat, dar uneori trebuie să te adaptezi. Când marchezi în primul minut, e diferit. Şi scorul de 3-0 e la fel important, pentru că îţi creezi un avantaj şi e dificil pentru cealaltă echipă”, a declarat Vangelis Pavlidis, citat de abola.pt, după Porto – Benfica 1-4.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în orice moment. Și în 2025, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online.