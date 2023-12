Se întâmplă şi la ei! Echipa cu care negociază Mircea Lucescu, în pericol să îşi caute teren din pricina unui concert! - Antena Sport

Nicuşor Dan i-a dat replica lui Gigi Becali

Nicuşor Dan i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului s-a revoltat că FCSB nu poate juca pe Arena Naţională. Primarul general al Bucureştiului a avut o primă reacţie după cuvintele dure primite de la omul de afaceri.

Nicuşor Dan l-a anunţat pe latifundiarul din Pipera că vor continua să fie organizate concerte pe Arena Naţională, pentru a se putea amortiza investiţia de peste 200 de milioane de euro. 55.000 de locuri este capacitatea celui mai mare stadion din ţară.

Primarul i-a transmis finanţatorului de la FCSB că anul viitor vor fi chiar şi mai multe concerte.

„Dincolo de aceste declaraţii, relația cu FCSB a fost corectă”

„Sunt atât de multe lucruri de făcut în orașul ăsta… Mai aud și eu câteva, dar nu mi-am dat seama că sunt săptămânale (n.r. jignirile la adresa sa). E dreptul la opinie!

Dincolo de aceste declarații, relația noastră cu FCSB a fost una corectă. Din momentul în care am reglat cu datoriile și am agreat să se plătească înainte, relația este una foarte corectă cu clubul.

Stadionul e făcut din bugetul local, iar bugetul local e plătit de oameni cu taxe și impozite. Oameni care iubesc fotbalul și oameni care iubesc concertele. Trebuie să-i mulțumim pe toți. E complicat ca Arena Națională să producă!

Un stadion este o construcție, iar o construcție are nevoie de întreținere. Un stadion are instalații, care au nevoie de lucrări de întreținere. Este complicat și d-asta e important să avem evenimente. Gazonul necesită lucrări zilnice, cu instalații de aer și de lumină. De aceea Arena nu e rentabilă și e nevoie de cât mai multe evenimente ca s-o rentabilizăm. Am fost impresionat pentru că bucureștenii așteaptă tipul acesta de concerte. La anul o să avem mai multe. O să avem cu siguranță Coldplay”, a declarat Nicuşor Dan pentru gsp.ro.