Mircea Lucescu negociază cu o echipă de tradiție din Europa! „Il Luce”, aproape de o mutare uluitoare - Antena Sport

În al doilea rând, eu cred că ne vom lupta foarte tare cu Ucraina, care în momentul de faţă este o echipă cu mulţi jucători în străinătate, în campionate puternice, au în spatele lor această presiune extraordinară exercitată de situaţia lor. Cu siguranţă vor da totul. Dacă se vor califica, dar se vor lupta cu Israel, care trece printr-un moment dificil.

România, Blegia, Ucraina se vor lupta. Dacă sunt meciuri echilibrate, se pot duce şi trei echipe. Putem să ne calificăm, am avut şansă. Nu au apărut cele mai bune echipe. Dacă nu luăm în considerare că Ucraina mai are de jucat. Este o grupă uşoară aşa cum a fost şi cea preliminară. Am întâlnit echipe cu alte probleme, militare, politice. Şansa se prelungeşte şi la turneul final, înseamnă mult”, a spus Mircea Lucescu, pentru AntenaSport.