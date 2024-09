Un român de 20 de ani a debutat ca titular în Ligue 1! Ce notă a primit jucătorul cu prezențe în naționala U21 - Antena Sport

„Il Luce” i-a tăiat atunci o sumă considerabilă dintr-o primă lui Daniel Pancu, însă selecționerul U21 a transmis că a avut de învățat de la acest moment.

„Jucătorii au avut unii dintre ei evoluții prea puține. E un caz rar, la noi jucătorii sunt mai valoroși la U20 decât la U21. Am sesizat și o explicație. Unii au salarii mai mari de 4-5 ori decât ale antrenorilor. Sunt lucruri care se transmit.

Eu am luat un campionat cu Rapid și am ratat un penalty cu Steaua într-o finală de Cupă. Și din 20.000 de dolari cât era prima întreagă, pentru că jucasem 28 de meciuri în campionat titular, Mircea Lucescu mi-a tăiat 10.000 de dolari, am mai luat jumătate.

Pe atunci erau 10-15.000 contractele pe an. L-am înjurat de la Iași până la București încontinuu. Dar lucrurile astea m-au ajutat pe mine.

El le făcea cu un scop. El a spus că jucătorilor tineri nu trebuie să le dai salarii mari. Noi eram o echipă de canibali, iar acum finlandezii erau canibalii și noi eram vegetarienii”, a spus Daniel Pancu, la digisport.ro.