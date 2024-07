Marius Niculae, genial când a fost întrebat de atmosfera de la echipa naţională: "Nu am avut niciun Tamaş!" - Antena Sport

Marius Niculae a oferit un răspuns genial când a fost întrebat de atmosfera de la echipa naţională. Fostul atacant a glumit pe seama unui fost coleg de-al său.

Marius Niculae a glumit şi a spus că atmosfera a fost una linistită pentru că „nu a existat un Tamaş”. Niculae a mai spus că nu prea a avut acces la jucători pentru că Edi Iordănescu a dorit să îi izoleze cât mai mult.

Marius Niculae, genial când a fost întrebat de atmosfera de la echipa naţională

”Niciodată nu fac comparații, pentru că sunt alte generații, alte timpuri. Chiar sunt fericit că am putut să fac parte din acest grup și să fiu alături de băieți. Nu am avut niciun Tamaș (n.r. râde), dacă asta vrei să mă întrebi. Noi oricum nu am avut prea mult acces la jucători. Edi Iordănescu ține mult la lucrurile astea”, a spus Marius Niculae la digisport.ro.

Anunţul făcut de Răzvan Burleanu despre viitorul lui Edi Iordănescu la naţionala României

Anunţul făcut de Răzvan Burleanu despre viitorul lui Edi Iordănescu la naţionala României are legătură cu perioada în care selecţionerul va da un răspuns Federaţiei în legătură cu prelungirea contractului. „Planul B e tot Edi Iordănescu”, susţine Burleanu. Iordănescu nu a vrut să ia o decizie în timpul Europeanului şi are acum la dispoziţie o săptămână pentru a da un răspuns final.

„Am fost primul susţinător al lui Edi Iordănescu atunci când poate foarte mulţi suporteri sau formatori de opinie şi-ar fi dorit ca Edi să plece. Dar am spus-o atunci, o spun şi acum: Edi a fost unul dintre elementele esenţiale în această calificare. Edi Iordănescu a contribuit la această etapă extrem de importantă prin care echipa naţională a trecut.