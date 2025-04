Cuvinte uriaşe la adresa Parmei lui Cristi Chivu! Anunţul antrenorului lui Juve după înfrângerea din Serie A - Antena Sport

Parma lui Cristi Chivu a dat lovitura în Serie A. A reuşit o victorie uriaşă în faţa celor de la Juventus, scor 1-0, şi a obţinut 3 puncte care se pot dovedi decisive în lupta pentru evitarea retrogradării în Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a avut probleme în prima parte a meciului. A pierdut 3 jucători din cauza accidentărilor, dar a reuşit să-şi ducă echipa spre victorie. Asta după golul lui Mateo Pellegrino, din prelungirile primei reprize.

Cristi Chivu, lăudat de Igor Tudor

Igor Tudor era extrem de supărat după meciul pierdut cu Parma. A lăudat însă echipa lui Cristi Chivu. „Bătrâna Doamnă” a ratat şansa de a urca pe locurile de Champions League. A rămas pe locul 5 în Serie A, după ce a suferit prima înfrângere pe banca torinezilor. „Ne-a lipsit puțin din toate. În repriza secundă am presat mult, dar nu am fost foarte periculoși. Ei au fost mai buni pe mingea a doua și au arătat mai mult spirit de luptă. Am încasat un gol pentru care nu trebuia să-l încasăm, după o centrare de la 40 de metri. Suntem dezamăgiți, dar mergem înainte. Mai sunt 5 meciuri și multe puncte puse în joc.

Am avut o problemă cu amânarea meciului, dar nu e o scuză. Trebuie să ne adaptăm. Parma este o echipă care e puternică acum. Practică un fotbal simplu – aruncă mingea și luptă. Având în vedere cât am presat în repriza secundă, am fi meritat un gol. Din nefericire, nu am fost incisivi în ofensivă”, a spus Igor Tudor.

După această victorie, Parma lui Chivu a făcut un nou pas important pentru menţinerea în Serie A. A urcat pe locul 15, cu 31 de puncte. Are 6 puncte peste prima echipă care ocupă o poziţie retrogradabilă. Este vorba despre Venezia.