Mircea Lucescu nu va participa la înmormântarea lui Dinu Gheorghe. Selecţionerul României, în cârje după operaţie - Antena Sport

Mircea Lucescu a fost operat luni la șoldul drept şi nu va putea participa la înmormântarea lui Dinu Gheorghe. Medicii i-au impus selecționerului anumite restricții. „Il Luce” a profitat de pauza pe care o are la echipa națională pentru a se opera de coxartroză.

Selecționerul a oferit o primă reacție de pe patul de spitală, după ce a aflat vestea tragică a dimineții: Dinu „Vamă” s-a stins din viață la doar 68 de ani. Mircea Lucescu a mărturisit că vorbise cu fostul președinte de la Rapid cu doar o seară în urmă.

Mircea Lucescu nu va participa la înmormântarea lui Dinu „Vamă”

Mircea Lucescu încă resimte efectele operației la care a fost supus în decursul zilei de luni, fiind nevoit să respecte indicațiile medicilor. Astfel, selecționerul nu va putea participa la înmormântarea lui Dinu „Vamă”. La rândul său, Dinu Gheorghe suferise recent o intervenție la șold, după ce a căzut în perioada sărbătorilor.

Cei doi vorbiseră pentru ultima oară cu câteva înainte de tragedie, la ora 01:00, noaptea trecută.

„Da, am aflat de dimineață. E incredibil ce s-a întâmplat. Aseară am vorbit cu el, și am vorbit mai mult timp. Era ok, era volubil, a avut și el o problemă, o operație la șold, cum am și eu.