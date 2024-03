"N-a reuşit să se impună!" Avertisment pentru Florinel Coman, după evoluţia modestă cu Irlanda de Nord - Antena Sport

Avertisment pentru Florinel Coman, după evoluţia modestă cu Irlanda de Nord

Mesajul ferm pe care i l-a transmis Victor Becali Avertisment pentru Florinel Coman, după evoluţia modestă cu Irlanda de Nord. Victor Becali îi transmite jucătorului de la FCSB că are nevoie de evoluţii bune şi la echipa naţională pentru ca să prindă un transfer în străinătate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florinel Coman a marcat 15 goluri pentru FCSB în acest sezon şi visează la un transfer în străinătate la finalul sezonului. Coman are o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, dar Victor Becali îl avertizează că şi această sumă e mare dacă nu va avea evoluţii bune şi la naţionala României.

Avertisment pentru Florinel Coman, după evoluţia modestă cu Irlanda de Nord

„Coman are un alt agent. El are o clauză de reziliere… Cu toate astea, n-am văzut așa să (n.r. – adică nu prea există interes pentru jucător)… pentru că foarte importante sunt și meciurile astea de la națională și Coman, în ciuda evoluțiilor pe care le are la club, că are evoluții foarte bune la FCSB, la națională n-a reușit să se impună.