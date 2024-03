"Nu am vrut să fiu hulit unde toată lumea mă oprea pe stradă!" Motivul pentru care Marius Şumudică a plecat de la Gaziantep - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Marius Şumudică a subliniat problemele cu care s-a confruntat, în ultima perioadă. Acesta a transmis că a simţit o atitudine ostilă din partea jurnaliştilor locali, după ce a anunţat că vrea să obţină paşaportul turc.

„Mă bucur că am ajuns acasă, foarte uşurat mă simt. Eu mi-am dorit să plec, deja anunţasem pe majoritatea oamenilor din club, după ce am văzut ce se întâmplase cu o săptămână înainte, şi problemele pe care le aveam cu presa locală, ştiu de cine erau generate, dar e subiect închis. Am decis să plec dinainatea jocului cu Antalya. Am preluat echipa cu zero puncte, dacă se face un clasament de când am preluat echipa, sunt pe locul 14, din 20.

A fost o experinţă ok, am întâlnit jucători de mare valoare, antrenori de mare valoare. Dar obosisem, simţeam că nu mai pot să transmit nimic echipei. De o lună am tot vorbit cu başkanul, îi spuneam că vreau să mă opresc, dar nu şi-a dorit. Până la urmă, a acceptat demisia.

Marius Şumudică: „Totul împotriva mea!”

Jucătorii, da, foarte dezamăgiţi. Au venit la hotel. Dar nu doar cei români, şi cei africani, şi turcii, au venit la hotel. Ei m-au întors prima dată, dar le-am spus că nu mai pot, eram ca un burete, nu mai aveam energie, motivaţie, şi asta după foarte multe atacuri, după ce am spus că vreau paşaportul turc. Atunci au început, cel puţin presa locală, din Gaziantep, fel de fel de atacuri. Eu nu vorbeam aici, dar mă desfiinţau acolo. Eu am pierdut un singur joc, cu Başakşehir, totul concertat, totul împotrivă. Am zis că nu vreau să stau să fiu hulit într-un oraş în care în ultima zi, toată lumea mă oprea pe stradă şi mă ruga să nu plec. Le doresc baftă, să rămână în ligă.

Românii, foarte îngrijoraţi. Au fost la mine în cameră, vine un antrenor tânăr care nu are experienţă, are vreo zece meciuri în prima ligă, deocamdată, dintre care opt înfrângeri…nu ştiu exact bilanţul lui. Dacă cei din club vor apela la mine, să le informaţii, cu mare plăcere, pentru că e oraşul unde m-am simţit bine, chiar dacă parcursul nu a fost unul extraordina. A fost generat şi de o problemă”, a declarat Marius Şumudică, la revenirea în ţară.



