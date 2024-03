Marius Şumudică, vizită surpriză după ce a fost dat afară de la Gaziantep. Ce i s-a întâmplat antrenorului român - Antena Sport

„Eu luasem decizia de săptămâna trecută, după toate stirile din România. Luasem decizia să întrerup, indiferent de rezultatul de la Antalya. Au fost probleme, am un acord şi nu vreau să intru în discuţii. Ţin mult la clubul acesta, anul trecut nu au jucat din cauza cutremurului. Am reuşit să fac 28, lăsându-i la un punct de salvare. Am bătut 3-0 în deplasare cu Karagumruk, victorie cu Alanya în deplasare. E clar că ceva nu mergea. S-au întâmplat probleme săptămâna trecută, am luat decizia, împreună cu staff-ul să ne oprim.

Şi acea decizie, când s-a luat, m-am simţit puţin…nu mă simţeam eu Şumudică. Am jucat din trei în trei zile, nu am putut să pun la punct ce doream, am găsit o echipă descumpănită. Turcia e un campionat foarte greu. Punctele le faci extrem de greu. Nu mai spun de ghinion…am avut 2-0, 1-0, la Galata am pierdut în minutul 90+1. Am avut penalty clar în ultimul meci, dar nu mai contează, ţin de trecut- Nu mă afectează cu nimic. Las echipa cu 10 etape înainte la un punct de salvare, în condiţiile în care celelate echipe vor întâlni Galatasaray, Fenerbahce. Şapte meciuri câştigate, şapte remize, bilanţul meu.

Am simţit o ostilitate din partea presei, din partea mai multor persoane, şi am zis că n-are rost, am lăsat echipa într-un moment ok, la un punct de salvare”, a declarat Marius Şumudică, la digisport.ro.