Ianis Hagi, dezvăluiri despre viitorul său! Ce se întâmplă după despărţirea de Rangers: "Am primit telefoane" - Antena Sport

Ianis Hagi şi-a terminat contractul cu cei de la Rangers, iar scoţienii nu i-au mai oferit prelungirea înţelegerii. Jucătorul român ar avea oferte din Turcia, Germani şi Serie A. În Italia ar fi ademenit de patronul celor de la Genoa, Dan Şucu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Hagi spune că postura de jucător liber de contract este una nouă pentru el , dar recunoaşte că are oferte. În ultimele zile s-a speculat că ar avea oferte şi din zona arabă, acolo unde este dorit de către Al Shabab.

Ianis Hagi, dezvăluiri despre viitorul său

Gigi Becali a spus clar. Nu va intra la nigio negociere pentru Ianis Hagi. Spune că nu îşi permite să îi plătească un salariu de 1,5 milioane de euro pe sezon. „Încă nu știu. Este pentru prima dată în cariera mea când sunt liber de contract. Sunt foarte mulțumit de sezonul avut. Am reușit să-mi întorc la 180 de grade cariera la Rangers, sunt foarte mulțumit de sezon, individual și colectiv. Acum mă concentrez să iau cea mai bună decizie pentru mine pentru că este foarte importantă. Încerc să pun în balanță tot, inclusiv echipa națională. Să mă pun într-o poziție favorabilă să pot continua progresul”, a afirmat Ianis Hagi.

Ianis Hagi aşteaptă să ajungă la echipa naţională, acolo unde România lui Mircea Lucescu are o dublă crucială în preliminariile World Cup 2026. Joacă în iunie contra Austriei, în deplasare, în direct pe Antena 1 şi acasă, cu Cipru. „Sunt liber de contract, am primit telefoane. Este greu de spus unde mă văd. Voi pune în balanță tot ce mi se oferă. Voi încerca să iau cea mai bună decizie pentru progresul meu și pentru cariera mea. Am încă 26 de ani, voi juca încă cel puțin 10 ani de acum încolo. Este un moment important și sper să fiu inspirat”, a declarat Ianis Hagi.

Austria – România e în direct pe 7 iunie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

România va disputa al treilea meci din preliminariile World Cup 2026 pe 7 iunie, la Viena. Austria este următoarea adversară a tricolorilor din această campanie de calificare. Meciul va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Pentru că a jucat în Nations League în luna martie, echipa lui Ralf Rangnick va debuta abia în iunie în preliminarii.

România a început cu stângul campania de calificare pentru turneul final care va fi organizat de Statele Unite, Canada şi Mexic. Echipa lui Mircea Lucescu a pierdut duelul cu Bosnia, de pe Arena Naţională, după care s-a impus în San Marino.