Ralf Rangnick a remarcat un singur tricolor după Austria - România: "Ne aşteptam la acest lucru" - Antena Sport

Ralf Rangnick, selecţionerul Austriei, a tras concluziile după victoria în faţa României. La primul meci din preliminariile World Cup 2026, austriecii s-au impus cu 2-1, în meciul care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

În schimb, România a suferit deja a doua înfrângere în trei meciuri, după ce a mai pierdut şi meciul de pe teren propriu cu Bosnia. Singurul succes al echipei lui Mircea Lucescu de până acum este cel din San Marino.

Florin Tănase, remarcatul lui Ralf Rangnick, după Austria – România 2-1

La finalul partidei, Ralf Rangnick s-a declarat mulţumit de jocul echipei sale, chiar dacă pe final de meci austriecii au primit gol. Fostul interimar de la Manchester United le-a găsit însă scuze jucătorilor săi şi rămâne îngăduitor.

Remarcatul antrenorului austriac din tabăra României a fost Florin Tănase, marcatorul unicului gol al “tricolorilor”. Rangnick a recunoscut că se aştepta la o schimbare a jocului României în momentul în care jucătorul de la FCSB a fost introdus pe teren:

“Important pentru noi era să câștigăm acest meci, am fi putut sa marcăm golul trei și să încheiem câștigând la zero. Important este că la final ne putem declara mulțumiți că am luat trei puncte din acest meci.