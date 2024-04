Ange Postecoglou s-a prăbuşit emoţional, după ce Tottenham a pierdut derby-ul cu Arsenal! Radu Drăguşin, "uitat" pe bancă - Antena Sport

Victor Becali este de părere că Radu Drăgușin are nevoie de timp, pentru a se acomoda la Tottenham. Impresarul a dezvăluit că nu are de ce să îl laude pe fundaș, dar a menționat faptul că oamenii de la Spurs au planuri mari cu el, având în vedere suma pe care s-a făcut transferul.

„Îi trebuie timp lui Drăguşin. Nu, gata, a jucat Drăguşin, a înscris un jucător de lângă el… Nu! Şi nu am niciun motiv să-l laud eu pe Drăguşin. E un băiat tânăr, are o concurenţă foarte, foarte mare. Joacă, are concurenţă cu poate doi dintre cei mai buni fundaşi centrali din Europa, nu e uşor.

Oamenii când aruncă cu milioanele aşa, eu cred că ştiu ei ce fac. Dacă au milioanele înseamnă că ştiu şi ce fac cu ele”, a spus Victor Becali, potrivit sport.ro.