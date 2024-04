"Nu am niciun motiv să îl laud!" Radu Drăgușin, luat în colimator de Victor Becali! Verdictul impresarului despre fundașul român - Antena Sport

„Nu am niciun motiv să îl laud!” Radu Drăgușin, luat în colimator de Victor Becali! Verdictul impresarului despre fundașul român

„Îi trebuie timp lui Drăguşin. Nu, gata, a jucat Drăguşin, a înscris un jucător de lângă el… Nu! Şi nu am niciun motiv să-l laud eu pe Drăguşin. E un băiat tânăr, are o concurenţă foarte, foarte mare. Joacă, are concurenţă cu poate doi dintre cei mai buni fundaşi centrali din Europa, nu e uşor.

Oamenii când aruncă cu milioanele aşa, eu cred că ştiu ei ce fac. Dacă au milioanele înseamnă că ştiu şi ce fac cu ele”, a spus Victor Becali, potrivit sport.ro.

Verdict crunt pentru Radu Drăguşin, după ce a ajuns din nou rezervă la Tottenham

Englezii au transmis faptul că niciun jucător nu îşi doreşte să fie rezervă la un club de top. Aceştia subliniază că în privinţa fundaşilor centrali, antrenorii îşi doresc să aibă continuitate şi nu folosesc prea mulţi stopperi, pe parcursul unui sezon.

Astfel, englezii au notat, despre situaţia lui Radu Drăguşin, că acesta va fi rezervă în continuare la Tottenham. Britanii susţin că şi în sezonul viitor, în care Tottenham ar putea juca în cupele europene, fundaşul român ar urma să aştepte în continuare o accidentare a lui Micky van de Ven sau a lui Cristian Romero, pentru a fi titularizat.

„În timp ce fanii lui Spurs și experții pot repeta clișee în legătură cu faptul că o echipă puternică trebuie să aibă jucători de calitate pe bancă, realitatea e că fotbaliștii de top nu vor să încălzească banca de rezerve.

Pe poziția de fundaș central, mulți antrenori vor continuitate și nu rotesc jucătorii. Chiar dacă Tottenham va juca în cupele europene în sezonul următor, Drăgușin nu va fi folosit în primul 11 la meciurile importante, decât dacă Romero sau Van de Ven vor fi accidentați”, au transmis englezii de la spurs-web-com.

