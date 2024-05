Arne Slot a confirmat că îi ia locul lui Jurgen Klopp: "Voi fi noul antrenor al lui Liverpool în sezonul viitor!" - Antena Sport

Jurgen Klopp nu s-a ferit de cuvinte, după ultimul meci european la Liverpool! Ce a spus despre adversari Jurgen Klopp nu s-a ferit de cuvinte, după ultimul meci european la Liverpool. Tehnicianul a vorbit deschis despre eliminarea din UEFA Europa League.

„Cormoranii” au câștigat returul cu Atalanta, cu scorul de 1-0, din sferturile UEFA Europa League. Totuși, italienii s-au impus cu 3-0 în tur, iar astfel au avansat în semifinalele competiției.

Jurgen Klopp a anunțat deja că va pleca de la Liverpool în vară, astfel că acest meci a fost ultimul duel european pentru german, de pe banca echipei din Premier League.

Acesta s-a declarat mulțumit de jocul făcut de echipa sa, chiar dacă Liverpool nu a reușit să întoarcă rezultatul obținut în partida tur.

”Mi-a plăcut mult jocul din această seară, cu dorința și puterea de care dau dovadă băieții. A fost incredibil din partea lor. A fost foarte complicat și am fost prea grăbiți în anumite momente. Dacă Trent (n.r. Alexander-Arnold) ar fi fost un pic mai în formă, am fi putut merge un pic mai mult peste ei, dar este o nebunie! La final a rămas fără benzină.

Mi-a plăcut mult jocul din această seară, cu dorința și puterea de care dau dovadă băieții. A fost incredibil din partea lor. A fost foarte complicat și am fost prea grăbiți în anumite momente. Dacă Trent (n.r. Alexander-Arnold) ar fi fost un pic mai în formă, am fi putut merge un pic mai mult peste ei, dar este o nebunie! La final a rămas fără benzină”, a spus Jurgen Klopp, citat de The Mirror.