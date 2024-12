"Avem nevoie de ajutor" Anunţul lui Pep Guardiola despre transferuri, după ce Manchester City a încheiat seria neagră! - Antena Sport

Manchester City a încheiat seria neagră de 5 partide la rând fără victorie, învingând-o, duminică, în deplasare, pe Leicester, cu 2-0. Savinho (min. 21) şi Haaland (min. 74) au marcat golurile „Cetăţenilor”, care se află acum pe locul 5 în Premier League.

Manchester City a avut un start bun de sezon, dar ulterior s-a prăbuşit inexplicabil, atât în campionat, cât şi în Liga Campionilor. În acest moment, echipa lui Guardiola e la 14 puncte în spatele liderului Liverpool, care are şi un meci mai puţin disputat. City tremură şi pentru calificarea în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. După 6 etape disputate, echipa lui Guardiola are numai 8 puncte şi mai are de jucat cu PSG, în deplasare şi cu Club Brugge acasă.

Pep Guardiola a cerut jucători în acest mercato

Pep Guardiola a avut un mesaj direct pentru conducerea lui Manchester City: vrea jucători în această campanie de transferuri de iarnă. După victoria cu Leicester, Guardiola a subliniat că absenţele i-au creat mari probleme în acest sezon.

„În unele poziții avem nevoie de ajutor, este atât de dificil ca jucători importanți să nu evolueze timp de săptămâni și luni.

Credeam că fundașii centrali vor fi în formă tot sezonul, dar ne-am chinuit, avem nevoie de ajutor. Piața nu este ușoară”, a declarat Pep Guardiola, citat de Fabrizio Romano.