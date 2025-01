Ce au remarcat englezii la Pep Guardiola, imediat după ce Manchester City a fost egalată în prelungiri de Brentford! Imaginile devenite virale - Antena Sport

Pep Guardiola, în timpul unui meci al lui Manchester City/ Profimedia Englezii au subliniat un detaliu important la Pep Guardiola, după ce Manchester City a fost egalată în prelungiri de către Brentford. Aceştia au subliniat ce a făcut managerul „cetăţenilor”, imediat după fluierul final al partidei din etapa a 21-a din Premier League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Manchester City a fost din nou lovită de ghinion şi a fost egalată de Brentford în minutul 90+2. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, după ce „cetăţenii” au condus cu 2-0. Ce au remarcat englezii la Pep Guardiola, imediat după ce Manchester City a fost egalată în prelungiri de Brentford Imediat după ce partida s-a încheiat, Pep Guardiola s-a dus direct către portarul său, Stefan Ortega. Managerul catalan a purtat o discuţie aprinsă cu goalkeeper-ul lui Manchester City, discuţie prin care părea că-l încurajează pe acesta, ţinând cont de faptul că a primit două goluri pe finalul partidei cu Brentford. Imaginile cu cei doi au devenit virale şi au strâns zeci de mii de aprecieri, în mai puţin de 12 ore de la disputarea partidei din Premier League. Pep Guardiola with Stephan Ortega after Man City blew a two goal lead at Brentford 🗣️ pic.twitter.com/JRkgdoDSfI

Pep Guardiola a oferit şi o scurtă reacţie, după ce Manchester City a ratat şansa unei victorii pe terenul lui Brentford. Managerul campioanei Angliei a subliniat că nu s-au luat deciziile corecte pe finalul partidei, motiv pentru care echipa sa a plecat cu un singur punct din deplasarea de la Londra.

„Suntem puţini dezamăgiţi, la scorul de 2-0 nu am reuşit să păstrăm avansul şi din păcate nu am putut închide meciul. Nu am luat deciziile corecte azi, în ultima parte a jocului. Am sentinemtul că nu am luat deciziile bune şi nu am putut închide meciul.

Cu absenţele fundaşilor centrali, a lui Rodri, cu multe alte lucruri, nu suntem la cel mai bun nivel al nostru şi nu am lut deciziile bune. Dar e în regulă, nu e un loc bun unde să faci deplasarea. Nu am putut câştiga, din păcate”, a declarat Pep Guardiola, citat de Mirror.co.uk, după

