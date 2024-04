Cum arată "nebunia" din Premier League, cu 7 etape înainte de finalul campionatului! Cotele pentru câștigarea campionatului - Antena Sport

Reclamă

Poziția a 3-a este ocupată de Manchester City, care are 70 de puncte. Totuși, șanse matematice la titlu mai au și Tottenham (locul 4) și Aston Villa. Cele două formații sunt însă la 11 puncte de lider, astfel că probabilitatea ca una dintre acestea să fie campioană este redusă.

Iată cotele oferite de specialiști, pentru lupta la titlu din Premier League. Topul echipelor favorite la câștigarea campionatului:

1. Manchester City – 2.5

2. Arsenal – 2,75

3. Liverpool – 3,25

4. Tottenham – 1000

5. Aston Villa – 4500

Acest top este bazat și pe programul celor 3 principale candidate la câștigarea campionatului.

Manchester City, care își apără titlul, mai are de jucat cu Luton, Tottenham, Brighton, Nottingham, Wolves, Fulham și West Ham. De asemenea, campioana Angliei va juca și o dublă cu Real Madrid, în sferturile UEFA Champions League.

Manchester City, care își apără titlul, mai are de jucat cu Luton, Tottenham, Brighton, Nottingham, Wolves, Fulham și West Ham. De asemenea, campioana Angliei va juca și o dublă cu Real Madrid, în sferturile UEFA Champions League.

În cazul lui Liverpool, elevii lui Jurgen Klopp se vor duela cu: Crystal Palace, Fulham, Everton, West Ham, Tottenham, Aston Villa și Wolves, în cele 4 etape rămase din campionat. „Cormoranii" luptă și pentru calificarea în semifinalele Europa League cu Atalanta. Totuși, cel mai greu program, în opinia specialiștilor, este cel al lui Arsenal. Chiar dacă „tunarii" sunt lideri, aceștia au de jucat și dubla cu Bayern Munchen din sferturile Champions League, iar programul din Premier League nu îi ajută, cel puțin pe hârtie, în lupta la titlu. Până la finalul sezonului, Arsenal se va mai duela, în campionat, cu: Aston Villa, Wolves, Chelsea, Tottenham, Bournemouth, Manchester United și Everton. Jurgen Klopp a răbufnit după Manchester United – Liverpool 2-2 Jurgen Klopp a răbufnit după Manchester United – Liverpool 2-2. Antrenorul „cormoranilor" a vorbit sincer despre prestația jucătorilor săi, din derby-ul de pe Old Trafford. Marele derby din Premier League a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro. Echipa lui Ten Hag a scos un punct uriaș și i-a încurcat pe „cormorani" în lupta pentru titlu. Antrenorul german a dezvăluit faptul că nu e mulțumit de rezultatul înregistrat pe Old Trafford. Acesta a spus totuși că nu e nervos pe jucători și a menționat că acest punct poate fi decisiv, la finalul campionatului, iar legat de lupta la titlu, Jurgen Klopp a spus că echipa sa nu va renunța și își va juca șansa până în ultima etapă. „E evident că ar fi trebuit să învingem, după cum a arătat prima repriză trebuia să avem un avantaj mult mai mare pe tabela de marcaj. A fost dezamăgitor să intrăm la pauză cu doar un gol în față, la cum s-a jucat.

În cele din urmă, am terminat cu un punct în plus în clasament față de cât aveam la începutul etapei. Nu sunt fericit de rezultat, normal, dar acest punct poate face diferența la final. Echipa care câștigă Premier League, la final, va merita să fi câștigat. Suntem în această cursă și nu vom renunța.

Nu am fost nervos pe băieți, dar în tensiunea meciului m-am manifestat, nu am putut trece peste anumite lucruri. Cel mai mult m-am enervat când am văzut la o fază că am rămas cu un jucător între linii. Dacă aș fi fotbalist, nu aș fi mulțumit că managerul meu urlă așa pe margine, ceea ce e complet în regulă. Mi-am pierdut calmul, dar se mai întâmplă și astfel de momente”, a spus Jurgen Klopp, citat de Sky Sports.

Poate FCSB să ajungă în grupele Ligii Campionilor, dacă va lua titlul în Liga 1? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...