"Nu sunt fericit!" Jurgen Klopp a răbufnit după Manchester United - Liverpool 2-2. Mesaj despre lupta la titlu din Premier League - Antena Sport

Nu am fost nervos pe băieți, dar în tensiunea meciului m-am manifestat, nu am putut trece peste anumite lucruri. Cel mai mult m-am enervat când am văzut la o fază că am rămas cu un jucător între linii. Dacă aș fi fotbalist, nu aș fi mulțumit că managerul meu urlă așa pe margine, ceea ce e complet în regulă. Mi-am pierdut calmul, dar se mai întâmplă și astfel de momente”, a spus Jurgen Klopp, citat de Sky Sports.

Bruno Fernandes, gol fabulos în Manchester United – Liverpool!

Bruno Fernandes a marcat un gol fabulos în Manchester United – Liverpool! Mijlocașul din echipa lui Erik ten Hag l-a taxat pe portarul „cormoranilor”, în debutul reprizei secunde.

Duelul de pe Old Trafford a fost unul de senzație și în prima repriză a întâlnirii. Liverpool a punctat prima în derby-ul Angliei, prin Luis Diaz, în minutul 23.

În minutul 50 al întâlnirii de pe Old Trafford, jucătorii lui Liverpool au pasat mingea în jumătatea proprie a terenului. După o gafă colosală făcută de Quansah, care a trimis greșit mingea spre Van Djik, Bruno Fernandes a recuperat balonul și a trimis un șut surprinzător, de la mare distanță de poarta echipei lui Jurgen Klopp.

Portarul lui Liverpool, Kelleher, era ieșit din careu la această fază și a sărit să respingă balonul, chiar dacă ar fi comis un henț. Totuși, mingea s-a oprit direct în plasa porții, spre bucuria fanilor lui Manchester United.