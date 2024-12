Erling Haaland, mesaj de susţinere pentru Guardiola după dezastrul de la City: "Nu o să uităm asta niciodată" - Antena Sport

(Vor veni rezultatele?) Da. Pot veni, pot să nu vină. Totul depinde de noi. Soluţia e să aduc jucătorii înapoi. Avem doar un fundaş central apt, e dificil. Vom încerca şi în meciul următor, avem o nouă oportunitate şi nu ne gândim mai departe de asta.

Sigur că sunt mai multe motive. Primim goluri pe care în trecut nu le primeam, nu marcăm goluri pe care în trecut am fi reuşit să le marcăm. În fotbal nu e doar despre un anumit motiv. Sunt mult mai mulţi factori.

Aston Villa e o echipă care se descurcă bine în Champions League, în Premier League la fel. E un teren greu aici. În sezonul trecut, am câştigat titlul, dar am venit aici şi am pierdut. Unii jucători de la ei au o dorinţă incredibilă să facă asta.

Trebuie să găsim o cale, pas cu pas, mai devreme sau mai târziu trebuie să revenim”, a declarat Pep Guardiola, după Aston Villa – Manchester City 2-1, conform bbc.com.