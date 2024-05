Fanii lui Arsenal au dat cu articificii noaptea la hotelul unde credeau că e Manchester City cazată. "Cetăţenii" erau încă acasă - Antena Sport

Arsenal ‘ultra’ fans set off fireworks at 2am outside the hotel they thought the Man City squad were staying at…

Turns out the Man City squad weren’t even in that hotel as they are due to travel up to London this morning 😭😭

pic.twitter.com/cimUtTCv0j

— FPL Olympian (@FPLOlympian) May 14, 2024

Cu o singură etapă rămasă de disputat, Arsenal are un avantaj de un punct în faţa lui Manchester City, care are însă un meci mai puţin disputat, cel cu Tottenham de care am vorbit mai sus.

Titlul din Premier League se poate decide la golaveraj

În cazul în care City nu va scoate decât un egal cu echipa lui Radu Drăguşin, Arsenal şi trupa lui Guardiola vor fi la egalitate de puncte, înainte de ultima rundă, în situaţia în care în Premier League primul criteriu de departajare este golaverajul.

În acest scenariu, Arsenal este avantajată, având un golaveraj superior lui City, +61, faţă de +58, cu menţiunea că echipa de pe Ettihad a marcat mai multe goluri.

În ultima etapă din Premier League, Arsenal se va duela cu Everton, pe teren propriu, în timp ce Manchester City o va întâlni, tot acasă, pe West Ham. Ţinând cont că cele două adversare nu au o miză clară pentru finalul sezonului, ne putem aştepta la un spectacol total în ambele partide.

Aston Villa – Liverpool 3-3 Liverpool a remizat, luni, în deplasare, scor 3-3, cu Aston Villa, în etapa a 37-a a campionatului Angliei. Pentru Liverpool au punctat Martinez (2 – autogol), Gakpo (23) şi Quansah (48). Golurile lui Aston Villa au fost înscris de Tielemans, în minutul 12, şi Duran, în minutele 85 şi 88. În clasament, Liverpool este pe locul 3, cu 79 de puncte, în timp ce Aston Villa ocupă locul 4, cu 68 de puncte.

