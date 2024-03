Fanii lui Tottenham îl cer pe Radu Drăguşin pe teren! Postarea care a stârnit un val de reacţii - Antena Sport

Florin Răducioiu vrea să se ducă la Londra, după ce Radu Drăguşin a fost „uitat” din nou pe bancă lui Tottenham

Florin Răducioiu vrea să se ducă la Londra, după ce Radu Drăguşin a fost rezervă neutilizată şi în meciul Tottenham – Crystal Palace, scor 3-1, din etapa a 27-a din Premier League. Fundaşul român, transferat de londonezi pentru 30 de milioane de euro, a fost „uitat” pe bancă.

„E foarte greu pentru Radu. Eu am fost în Anglia şi din păcate am jucat puţin, pentru că nu a fost un campionat pentru calităţile mele, nu m-am regăsit, pur şi simplu a fost foarte complicat. Am eşuat, am şi declarat asta, am stat şase luni de zile.

În cazul lui Radu Drăguşin este total diferit. A ştiut foarte bine unde merge. Atenţie mare, pentru că aceşti doi jucători, în acest sistem pe care îl joacă antrenorul lui Tottenham, sunt doi jucători fantastici.

Astăzi, până şi Romero a dat gol. Este extraordinar jucător, un jucător aşa de puternic, aşa de rapid şi aşa de precis în pase. Nu va fi simplu pentru Radu Drăguşin, pentru că, repet, are în faţă doi jucători fantastici.

Sunt Florin Răducioiu, nu ziarist, referitor la conaţionalul meu, pe care îl stimez foarte mult, când credeţi că poate juca jucătorul nostru, în perspectiva Campionatului European care ne aşteaptă?’ şi să vedem ce va spune.

Eu cred că ăsta este singurul răspuns pe care îl putem avea cât mai repede de la antrenor„, a spus Florin Răducioiu la primasport.ro.