Florin Manea, ultimele detalii despre transferul istoric al lui Radu Drăguşin! Durata contractului şi de ce a refuzat Bayern - Antena Sport

S-ar părea că ar mai vrea Tottenham un an în plus, vedem.

(n.r.: Cum aţi ajuns să refuzaţi Bayern?) Ideea a fost că noi deja eram hotărâţi cu Tottenham. Bayern a apărut din senin, a fost o onoare şi o surpriză pentru noi. A fost greu să luăm o decizie, mai ales că vorbeam cu Tottenham cu o săptămână-două înainte, ne-am făcut planul, şi familia.

Eu lucrez la Londra, am zis, gata, suntem împreună”, a declarat Florin Manea în exclusivitate pentru AntenaSport.

„Trebuie să facem două vizite medicale”

„Deocamdată nu l-am văzut aici, îl aştept, probabil o fi terminat o parte din aia (n.r.: din vizita medicală). Trebuie să facem două vizite, una la club şi una în altă parte. Tot în seara asta.

Cred că o să fie prezentarea tot în seara asta.

Eu nu mă duc, stau aici, beau o cafea. A fost dificil, pentru că am avut 4 cluburi, poţi să îi numeşti şi pe Napoli şi Milan, dar în final au rămas Tottenham şi Bayern. „Bayern e un nume imens. Problema a fost că a apărut pe ultima sută de metri” Bayern e un nume imens. Problema a fost că a apărut pe ultima sută de metri. Deja eram hotărâţi să mergem la Tottenham şi a apărut Bayern. E o onoare, oferta a venit chiar cu o noapte înainte să plecăm. Am stat să ne gândim, el vorbise cu familia, era totul pregătit pentru Londra. A fost extrem de greu să alegem, dar a zis că vrea în Premier League. Comisionul pentru impresar era la Bayern. Şi salariul era mai mare la Bayern. Nu am vorbit de sume, dar ce, ne-au mai furat din ei, doar 3 milioane au rămas (n.r.: salariul lui Drăguşin)? E foarte mulţumit. „Totalul sumei de transfer e undeva la 31 de milioane de euro” Au încheiat negocierile cu Genoa, ştiu că totalul e undeva la 31 de milioane de euro. Aveam două avioane pe pistă, unul pentru Munchen şi unul spre Londra. La ora 8 dimineaţa am primit mesaj de la Daniel Levy, de la Johan, directorul sportiv, că s-au înţeles. Reclamă

Le-am promis că dacă se înţeleg mergem acolo.

Impresarul ia bani de peste tot, dar de la Radu nu iau niciodată. Nu am luat de la niciun jucător niciodată. Tata a fost fotbalist, am fost şi eu un pic fotbalist şi nu-mi plăcea să mi se ia din salariu. Iau şi de la Tottenham şi de la Genoa.

Nu a contribuit nimeni la decizia noastră. Am stat noi amândoi, am discutat, l-am întrebat şi pe frate-miu, dar decizia era luată. Până la urmă, noi doi suntem în asta, am pornit împreună, fratele meu e alături de noi, eu sau el, era acelaşi lucru.

„Visul lui Radu e să joace la Real”

E finalul unei munci de 15 ani. Mă uitam la o poză de când am pornit împreună la Juventus. Cât de slăbuţ era la începutul drumului.

Eu zic că suntem la începutul drumului. Vreau să fie la unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Am fost aproape, cu Bayern.

Visul lui e la Real. Cred că dacă avea 23 sau 24 de ani şi ar fi avut mai multă experienţă în spate, poate ar fi decis să meargă la Bayern.

E un club fantastic Tottenham, e un salt mare pentru Radu, dar care îl obligă. Nu am venit aici să stăm, am venit să jucăm. Este conştient de nivelul la care a ajuns. Sunt sigur că va munci atât de mult încât se va impune. Am avut vreo două-trei discuţii cu antrenorul lui Spurs, am avut o discuţie şi cu Tuchel.

„Tot ce s-a scris a fost adevărat. Şi Napoli şi Milan au făcut oferte”

Tot ce s-a scris, nu am putut să vorbesc până acum, şi de Napoli şi de Milan, şi de Bayern au fost oferte reale, oficiale. Au mai fost şi alte echipe, dar doar la nivel de interes.

Radu merită tot ce i se întâmplă, am văzut statisticile, am vorbit cu cei de la Tottenham şi mi-au dat nişte statistici care sunt impresionante pentru un tânăr de 21 de ani. E o onoare să te caute un club ca Bayern, ca Spurs.

Nu am semnat contractul încă. Nu poate fi nimic care să oprească acest transfer. Durata contractului e de 5 ani jumate, până în 2029”, a declarat Florin Manea despre transferul istoric al lui Drăguşin şi pentru digisport.ro.

Promisiunea tatălui lui Radu Drăguşin, după transferul fiului său la Tottenham: „Nu se va opri aici! Sunt convins”

Promisiunea tatălui lui Radu Drăguşin, după transferul stelar al fiului său la Tottenham. Dan Drăguşin a spus că fiul său va evolua şi mai mult în carieră.

Radu Drăguşin a devenit cel mai scump jucător român din istorie, după ce Tottenham a plătit pentru el 25 de milioane de euro şi încă 5 milioane sub formă de bonusuri.

„Ca şi atunci, când făcea primul pas către fotbalul mare, eram mândru şi eu şi întreaga familie. Şi acum sunt la fel, foarte mândru. Am vorbit cu el. Era şi emoţionat, era şi fericit. Era, peste toate, extrem de hotărât. Aşa cum şi-a planificat de mic cum a plecat la Academie la Juventus să demonstreze valoarea lui, cu acest gând a plecat şi la Londra. Eu cred că ne va bucura pe toţi. Pentru noi, mai puţin. Ambele echipe care l-au curtat sunt nişte nume extrem de grele în fotbalul european şi mondial.

Ce l-a determinat pe el să facă această alegere, ar trebui să vă răspundă el. Niciodată nu s-a gândit să joace pentru altă naţională. Este crescut în spiritul nostru, românesc. Vine cu inima şi cu sufletul la fiecare convocare. Dacă va fi căpitan, ar trebui să o decidă valoarea lui şi selecţionerul. Liderii nu se impun, liderii se nasc. Sunt convins că nu se va opri la suma asta. Nu se teme de nimic şi sunt convins că nu se va opri aici”, a spus Dan Drăguşin, tatăl lui Radu Drăguşin, la digisport.ro.