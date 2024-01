Promisiunea tatălui lui Radu Drăguşin, după transferul fiului său la Tottenham: "Nu se va opri aici! Sunt convins" - Antena Sport

Reclamă

Ce l-a determinat pe el să facă această alegere, ar trebui să vă răspundă el. Niciodată nu s-a gândit să joace pentru altă naţională. Este crescut în spiritul nostru, românesc. Vine cu inima şi cu sufletul la fiecare convocare. Dacă va fi căpitan, ar trebui să o decidă valoarea lui şi selecţionerul. Liderii nu se impun, liderii se nasc. Sunt convins că nu se va opri la suma asta. Nu se teme de nimic şi sunt convins că nu se va opri aici”, a spus Dan Drăguşin, tatăl lui Radu Drăguşin, la digisport.ro.

Florin Manea, primele declaraţii după transferul lui Radu Drăguşin la Tottenham

„Nu-mi vine să cred că am refuzat Bayern. Suntem bulversaţi!”. Acestea au fost primele declaraţii ale lui Florin Manea, după ce Radu Drăguşin a acceptat oferta lui Tottenham, în detrimentul uriaşului club din Bundesliga. Agentul susţine şi că salariul din Bavaria ar fi fost cu 50% mai mare decât cel pe care românul îl va avea la Spurs.

Reclamă

„E totul gata, zburăm la Londra în 30 de minute. Se va face azi vizita medicală şi se va oficializa. Azi-dimineaţă s-a luat decizia, la ora 08:00. A apărut oferta lui Bayern şi ne-am oprit în loc, eram în drum spre aeroport.

Am zis că trebuie să ne gândim bine şi să evaluăm, Bayern e unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Nu-mi vine să cred că am refuzat Bayern. Asta este decizia, am luat-o împreună cu Radu, cu familia lui. I-am anunţat pe cei de la Bayern că, din păcate, au venit pe ultima sută de metri şi a fost greu să ne schimbăm decizia.

Suntem bulversaţi încă, să refuzi Bayern Munchen. A fost ce şi-a dorit el. Mergem la Tottenham. Normal că s-a gândit, e greu să faci o asemenea alegere. N-am dormit azi-noapte. Banii erau mai mulţi la Bayern, dar s-a gândit să aleagă cariera deasupra banilor. Multă lume nu credea. Era încă jumătate în plus suma de salariu”, a spus Manea, citat de gsp.ro.

Reclamă 4 / 0/3