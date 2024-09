"Ia-ţi pastilele!" Mikel Arteta, pus la zid după Manchester City - Arsenal 2-2: "Mergi mai departe" - Antena Sport

Pep Guardiola a fost surprins de camerele TV în tim ce a lovit un piciorul un scan de pe banca de rezerve. Guardiola a explicat că înainte ca Arsenal să egaleze, arbitrul Michael Oliver i-a chemat pe cei doi căpitani să le vorbească. Kyle Wlaker, căpitanul celor de la City, nu a mai avut timp să se replieze.

„E o diferență față de cum era împotriva lui Liverpool, dar duelurile sunt la fel de încinse și intense. Felicitări lui Arsenal, s-au apărat foarte bine la fiecare fază. Calafiori, Gabriel, Saliba, Rice, toți sunt jucători înalți, e dificil. În repriza a doua am presat mult, am încercat pe fiecare parte, am încercat să câștigăm.

Îmi admir echipa. La primul gol al lor, arbitrul i-a chemat pe căpitani să vorbească, Walker nu a avut timp să se replieze. Sunt foarte multe etape rămase”, a spus Pep Guardiola după Manchester City – Arsenal 2-2.