Ilie Dumitrescu "îi ţine pumnii" lui Radu Drăguşin, după transferul la Tottenham: "Un pas extraordinar!" - Antena Sport

Îi țin pumnii. Sunt alături de el și îmi doresc foarte mult să reușească la Tottenham. Nu îmi este frică de acest aspect (n.r. că nu va face față în campionatul englez). În Serie A a jucat contra celor mai importanți atacanți.

Atacanți de top din Europa. Sunt jucători care au trecut și prin Premier League. De exemplu, Lukaku. El (n.r. Radu Drăgușin) a fost monitorizat, urmărit. Nu îmi fac probleme”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform iamsport.ro.

Radu Drăguşin a acceptat oferta lui Tottenham

Radu Drăguşin a acceptat oferta lui Tottenham! Fabrizio Romano a făcut anunţul şi a dezvăluit faptul că fundaşul român a ales să semneze cu formaţia din Premier League, deşi era dorit şi de Bayern Munchen.

Conform lui Fabrizio Romano, Radu Drăguşin va deveni noul jucător al lui Tottenham. S-a ajuns la un acord cu oficialii londonezi în cele din urmă, iar Spurs va plăti 30 de milioane de euro în schimbul românului.

Englezii şi-au îmbunătăţit oferta peste noapte, după ce pe fir a intrat şi Bayern Munchen, echipă care de asemenea insista pentru semnătura românului. Tottenham va trimite şi un jucător sub formă de împrumut la Genoa, pe Djed Spence, pe lângă suma de transfer pe care o va plăti în schimbul românului.

„Radu Drăguşin, la Tottenham, here we go! S-a ajuns la un acord pentru 30 de milioane de euro, după o nouă ofertă făcută peste noapte.

Spence va merge la Genoa, împrumut. Drăguşin a vrut să semneze cu Spurs şi a confirmat înţelegerea personală pe care a avut-o, în ciuda ofertei de la Bayern Mucnhen”, a transmis Fabrizio Romano.