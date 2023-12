Jurgen Klopp, mesaj uluitor după accidentarea lui Kostas Tsimikas: „Mi-aș da bucuros clavicula” - Antena Sport

Reclamă

După acest contact, grecul a fost dus direct la spital, iar verdictul medicilor a fost unul teribil pentru fotbalist. Antrenorul german de la Liverpool a vorbit despre această situație după meci și a transmis un mesaj uluitor.

„Kostas Tsimikas are clavicula ruptă, cu siguranță. Va fi pe tușă mult timp, ceea ce este greu de acceptat pentru noi, având în vedere și situația lui Robbo (n.r.Andy Robertson, fundaș care este accidentat).

Am crezut că nu este o problemă gravă. Eu nu am avut nicio problemă și m-am gândit că probabil și Kostas a fost bine. Mi-aș da bucuros clavicula pentru a fi bine Kostas. Nici măcar nu eram sigur dacă am căzut peste el sau cum s-a întâmplat totul”, a spus Jurgen Klopp, citat de thesun.co.uk.

Potrivit medicilor, în cazul unei accidentări în zona claviculei un jucător are nevoie de aproximativ 8 săptămâni de pauză pentru ca această să fie sudată, iar mai apoi de încă 8 săptămâni pentru o recuperare completă. Totuși, Tsimikas ar putea reveni pe teren în 3 luni, în cazul în care recuperarea va merge excelent.

Jurgen Klopp, şocat de faza controversată din Liverpool – Arsenal

În minutul 20 al derby-ului de pe Anfield, Martin Odeegard a blocat un balon cu mâna în interiorul careului. Mohamed Salah şi întregul stadion din Liverpool au cerut lovitură de la 11 metri, însă arbitrul Chris Kavanagh a făcut semn ca jocul să continue. Faza nu a fost întoarsă nici de sistemul VAR.

La finalul meciului de pe stadionul Anfield, Jurgen Klopp a comentat faza respectivă. Antrenorul german nu înţelege cum o asemenea fază nu a fost penalizată de arbitru. Mai mult, el s-a plâns şi de oficialii din cabina VAR, neînţelegând de ce aceştia nu l-au îndemnat pe arbitrul Chris Kavanagh să revadă faza: „Situația cu penalty-ul este una ciudată. Da, am văzut faza. Sunt aproape sigur că cineva va veni să-mi explice de ce n-a fost henț, dar eu nu înțeleg cum e posibil. Nu spun că arbitrul a văzut faza, pentru că nu știu unde era în acest moment. Dar cum poate un om care stă la birou să vadă faza asta și să nu ajungă la concluzia că, poate, ar merita ca arbitrul să revadă faza pe monitorul de la margine?”, a declarat Jurgen Klopp, potrivit sursei citate anterior.