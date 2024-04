Leicester a promovat în Premier League. Leeds are şanse mici să promoveze direct. Cum ar putea arăta play-off-ul - Antena Sport

Leicester a promovat în Premier League. Leeds are şanse mici să promoveze direct. Cum ar putea arăta play-off-ul

Lupta pentru al doilea loc ce promovează direct în Premier League se va da între Leeds şi Ipswich Town. Chiar dacă Leeds are un punct în plus în clasament, Ipswich are două meciuri în minus şi pare că nu poate rata promovarea în prima ligă, acolo unde nu a mai fost de 22 de ani.

Pentru Ipswich Town, aceasta ar fi a doua promovare consecutivă, după ce, anul trecut, trecea din League One în England Championship. Primul pas poate fi pe terenul lui Hull City, unde Ispwich va juca sâmbătă, de la ora 22:00, live în AntenaPLAY.

Cel mai probabil, în play-off-ul locurilor 3-6 le vom avea pe Leeds, Southampton, West Brom şi Norwich, o şansă având şi Hull City, care are însă 3 puncte în minus faţă de ultimele două.

