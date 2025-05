Reacţia Gabrielei Ruse după meciul lui Jaqueline Cristian cu Iga Swiatek: "Acelaşi lucru ca şi la mine" - Antena Sport

„(n.r: Un rezultat foarte bun şi al lui Jaqueline. Cum ţi s-a părut meciul?) Am urmărit-o din aeroport. Doar un set am reuşit, după aceea a trebuit să plec spre Bucureşti.

Eu nici n-am ştiut că Paula e top 10. Am avut un şoc când am văzut. M-am uitat de curiozitate. Nu mă aşteptam la asta.

Îmi bucură sufletul că reuşim şi am reuşit pentru că suntem singurele din generaţia noastră care am ajuns la nivelul asta. Totuşi, e o performanţă, cu resursele pe care le avem.

(n.r. E şi acesta un motor, faptul că vă trageţi una pe alta şi, în sfârşit, a venit timpul vostru?) 100%. Asta vorbeam cu ea acum 2-3 ani, când am câştigat turneul de la Hamburg. Asta mi-a spus: «Când te-am văzut că ai câştigat acolo, mi-am dat seama că pot şi eu mai mult». Normal că e un plus pentru noi să fim una lângă cealaltă, e diferenţă de 10-20 de locuri între noi. Concurenţa asta e una pozitivă, ne-am şi maturizat. Sunt foarte mândră de cum am reuşit să ajungem amândouă, din toate punctele de vedere”, a declarat Gabriela Ruse în exclusivitate pentru AntenaSport.