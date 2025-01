Mohamed Salah a marcat în Liverpool - Manchester United şi a doborât un record al lui Luis Suarez! Cifre fantastice pentru starul egiptean - Antena Sport

Mohamed Salah, după golul marcat cu Manchester United / Profimedia Images Mohamed Salah a înscris din penalty, în minutul 70, al derby-ului Liverpool – Manchester United 2-2. Starul egiptean a transformat lovitura de pedeapsă dictată cu VAR, pentru un henţ în careu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Onana a atins balonul, dar nu a putut să apere şutul din penalty al lui Salah. Liverpool, care a remizat acasă cu Manchester United, este lider în Premier League după 19 etape disputate. Echipa antrenată de Arne Slot are 46 de puncte, cu 6 peste locul 2, ocupat de Arsenal. „Cormoranii” au şi un meci mai puţin. Mo Salah a doborât un record al lui Luis Suarez Cu acest gol, Mohamed Salah a ajuns la 18 goluri şi 13 assist-uri în cele 19 meciuri în care a jucat în acest sezon de Premier League. Salah a ajuns să fie implicat în 31 de goluri în primele 19 etape, doborând recordul lui Luis Suarez, care în sezonul 2013 – 2014 fusese implicat în 30 de goluri în primele 19 partide din Premier League. Suarez a înscris atunci 23 de goluri şi a dat 7 assist-uri. 31 – Mo Salah has 18 goals and 13 assists in 19 Premier League games this season, the most goal involvements ever by a player in their first 19 appearances of a campaign in the competition, overtaking Luis Suárez’s 30 in 2013-14 (23 goals, 7 assists). Throne. pic.twitter.com/QpNVAnD7DN

— OptaJoe (@OptaJoe) January 5, 2025 Mo Salah a anunţat, recent, că acest sezon este ultimul al lui la Liverpool. Egipteanul de 32 de ani a intrat în ultimele şase luni de contract cu formaţia de pe Anfield. Nu a ajuns până acum la un acord pentru a-şi prelungi înţelegerea cu echipa antrenată de Arne Slot. Reclamă

Reclamă

„În interviurile mele din ultimii 7-8 ani am spus mereu că vreau să câştig Champions League. Dar acum este prima oară când spun că vreau să câştig Premier League cu Liverpool. Nu am idee. Probabil pentru că nu ne-am bucurat cum trebuie atunci când am câştigat (n.r. în 2020, în pandemie). Este ultimul meu an la club şi vreau să fac ceva special pentru oraş”, a declarat Mohamed Salah, pentru Sky Sports.

„Suntem departe de un acord”

Întrebat dacă el chiar crede că este ultimul său an, Salah nu s-a ferit să spună, din nou, că negocierile cu conducerea lui Liverool nu au avansat şi a dat de înţeles că şansele ca cele două părţi să ajungă la un numitor comun sunt foarte mici.

„Până acum, da (n.r. e ultimul meu an). Nu am progresat. Suntem departe. Trebuie doar să aşteptăm. Lucrul la care mă gândesc de şase luni este ce vreau să îmi amintesc pe viitor? Să mă uit înapoi şi să spun că eram îngrijorat din cauza contractului? Sau să spun că am avut un sezon incredibil? Asta am în cap.

Reclamă