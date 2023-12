Mohamed Salah a scris istorie cu golul marcat în Liverpool - Arsenal! Performanţa uluitoare a egipteanului - Antena Sport

Aston Villa, ocupanta locului 2 înaintea meciului de pe Anfield, este la egalitate de puncte cu Arsenal. Echipa lui Unai Emery a obţinut un punct pe finalul meciului cu Sheffield, scor 1-1.

Manchester United e în criză, dar Erik ten Hag rămâne optimist după înfrângerea cu West Ham. „Diavolii” au plecat fără puncte de pe London Stadium şi au ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în Premier League.

„Ciocănarii” s-au impus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Bowen şi Kudus, în minutele 72, respectiv 78. Cu cele trei puncte obţinute în meciul cu United, echipa pregătită de David Moyes a depăşit formaţia de pe Old Trafford în clasamentul din Premier League.

În ciuda înfrângerii de la Londra, Erik ten Hag nu s-a arătat îngrijorat. Olandezul a fost mulţumit de jocul formaţiei sale şi consideră că un moment de slăbiciune a făcut diferenţa. Cu toate acestea, el are încredere în continuare în jucătorii din atacul lui United:

„Am avut o evoluție solidă, dar nu am marcat. Semnificația primului gol. Cred că noi controlam jocul și nu i-am dat șanse lui West Ham. Ne-am creat trei ocazii bune. Un moment de slăbiciune și am căzut. Am pierdut jocul.

Așa cum am spus mai devreme, avem jucători care pot marca, au dovedit în trecut că o pot face. Dar trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Fotbalul înseamnă să marchezi și să câștigi. Avem probleme, am avut multe eșecuri.

Dar jucătorii de pe teren sunt suficient de buni pentru a câștiga meciuri. Știu că Rashford poate înscrie un gol. Hojlund, Antony, Garnacho, Bruno și Scott McTominay pot și ei să marcheze”, a declarat Erik ten Hag, potrivit manchestereveningnews.co.uk.