Pep Guardiola a câștigat lupta cu Real Madrid și Barcelona! Va transfera la Manchester City un puști minune de 17 ani - Antena Sport

Managerul catalan al campioanei din Premier League a mai afirmat că are nevoie de o nouă „carte”, dând de înţeles că nu se opreşte aici şi ţinteşte noi trofee.

„Am câștigat toate titlurile, nu mai avem nimic de câștigat, am senzația că am terminat treaba, s-a terminat. Ultimii opt ani s-au terminat. Am încheiat un capitol. Vreau să împărtăşesc asta cu toţi jucătorii care ne-au antrenat, toţi antrenorii – Enzo Maresca, Mikel Arteta.

Este timpul să ne odihnim puţin de Crăciun şi să cumpăr o carte nouă și să încep să o scriu din nou o poveste”, a declarat Pep Guardiola, conform presei din Anglia.