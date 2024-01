Primele cuvinte pe care le-a spus Radu Drăguşin după ce a fost prezentat oficial la Tottenham! - Antena Sport

Radu Drăguşin a fost prezentat oficial la Tottenham

El a spus şi primele cuvinte în tricoul echipei engleze Radu Drăguşin a fost prezentat oficial la Tottenham astăzi, la ora 21:00 (ora României). Fundaşul naţionalei a avut parte de o prezentare specială. Mai întâi au fost postate două clipuri în care jucătorul naţionalei apărea, după care Tottenham a publicat şi o poză a lui Drăguşin cu tricoul lui Spurs.

Imediat după ce a fost prezentat oficial, Radu Drăguşin a rostit şi primele cuvinte. ”Come on, you Spurs”, a spus Drăguşin, adică ”Hai, Spurs!”.