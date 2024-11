Probleme pentru Ruben Amorim înainte să preia Manchester United. Când va începe portughezul antrenamentele cu noua sa echipă - Antena Sport

„Mi-am luat deja la revedere. Dar când câștigi, jucătorii trebuie să meargă în fața fanilor, le las lor spațiu. A fost greu să-i privesc pe unii plângând. Și nu a fost pentru prima dată. Și știu că Pote a jucat pentru că a fost ultimul meu meci aici. A făcut efortul acesta și contează mult pentru mine.

Rezultatele nu au fost perfecte. Nu ne așteptam să câștigăm atât de multe meciuri, dar am fi putut câștiga și mai multe. A fost o aventură incredibilă, m-am conectat cu oamenii, am experimentat multe. O aventură pe care le-o doresc tuturor. Am fost foarte fericit, Sporting e un club special. Cluburile trăiesc pentru astfel de momente”, a declarat Ruben Amorim, citat de abola.pt.