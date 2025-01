Radu Drăguşin şi starurile lui Tottenham, în vestiarul de groază al unui club de liga a cincea din Anglia - Antena Sport

Vestiarul lui Tamworth - The Sun Tottenham a ajuns în vestiarul unei echipe de liga a cincea, pentru meciul din Cupa Angliei cu Tamworth, iar condiţiile întâlnite sunt greu de imaginat, mai ales pentru lotul de 800 de milioane de euro al lui Spurs. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Pentru a sărbători duelul cu clubul mare din Premier League, cei de la Tamworth au vopsit vestiarul oaspeţilor de pe micuţul stadion The Lamb Ground în culorile lui Tottenham, alb şi albastru, susţine The Sun. Imagini incredibile din vestiarul în care a ajuns Tottenham Dar acesta e singurul lucru bun pentru Tottenham atunci când vine vorba de vestiarul de ligă judeţeană al gazdelor. „Spurs nu vor îndrăgi vestiarele noastre. Nici nouă nu ne plac!”, a spus atacantul Dan Creaney, conform The Sun. Sursa citată a postat mai multe imagini incredibile care ne arată condiţiile greu de imaginat din vestiar, acolo unde londonezii au găsit: o tablă aproape ruptă, un încălzitor electric portabil, o masă de masaj care stătea să cadă (vezi aici imaginile!). Dintre cele şase duşuri din vestiar, doar trei sunt funcţionează, iar jucătorii lui Spurs vor avea la dispoziţie şi două chiuvete de dimensiuni reduse şi o oglindă micuţă. Reclamă

Florin Manea, despre viitorul lui Radu Drăguşin la Tottenham

În altă ordine de idei, Florin Manea, impresarul lui Radu Drăguşin, a vorbit despre prestaţiile fundaşului român din ultimele săptămâni. În ultima partidă, Tottenham a învins-o pe Liverpool, iar internaţionalul de 22 de ani a făcut o partidă foarte bună.

Drăguşin, singurul fundaş central pe care l-a avut Ange Postecoglou la dispoziţie în ultimele meciuri, nu a reuşit de fiecare dată să impresioneze, dar a tras de el în condiţiile în care a avut probleme de sănătate la mai multe meciuri.

„El e la un nivel foarte mare. Până la urmă, are 2 ani la seniori, face 3 ani acum. Un an a fost în Serie B. Nu poți să zici că are o experiență wow, dar are calități deosebite să facă față la nivelul ăsta. E normal, când vin cei doi (n.r.- Van de Ven și Romero), să-l odihnească, a jucat la trei zile.

