Ultimele detalii, de la Londra, despre transferul lui Radu Drăguşin! Românul a trecut vizita medicală şi semnează cu Tottenham - Antena Sport

Reclamă

Următorul pas este să se facă anunţul oficial, iar Postecoglou va avea fundaşul central pe care şi-l dorea„, a transmis Fabrizio Romano pe reţelele sociale.

⚪️🔒 All documents have been sealed between Genoa and Tottenham for Radu Dragusin deal. The Romanian centre back has also completed medical tests yesterday.

Official announcement, next step as Postecoglou will have the new centre-back he wanted. pic.twitter.com/Tibq7PxcYn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2024

Reclamă

Radu Drăguşin ar putea debuta chiar peste trei zile, pe Old Trafford, împotriva lui Manchester United. După, Tottenham are meci cu campioana Europei, Manchester City. Românul are un start de foc la Spurs.

Programul lui Tottenham în perioada următoare:

Manchester United – Tottenham, 14 ianuarie

Tottenham – Manchester City, 27 ianuarie

Tottenham – Brentford, 31 ianuarie

Everton – Tottenham, 3 februarie

Tottenham – Brighton, 10 februarie

Tottenham – Wolves, 17 februarie

Chelsea – Tottenham, 23 februarie

Tottenham – Crystal Palace, 2 martie

Radu Drăguşin va deveni cel mai scump jucător român din toate timpurile, depăşind recordul deţinut de Adrian Mutu, până în prezent. „Briliantul” era cumpărat de Chelsea în vara lui 2003 în schimbul sumei de 19,9 milioane de euro.

Reclamă 4 / 0/3

Basarab Panduru a răbufnit când a auzit ce salariu va avea Radu Drăguşin la Tottenham Basarab Panduru a răbufnit când a auzit ce salariu va avea Radu Drăguşin la Tottenham. Fabrizio Romano a anunţat că Radu Drăguşin va avea un salariu de 3 milioane de euro pe an la Spurs. Panduru consideră că Drăguşin ar fi putut să câştige mult mai mult la Bayern Munchen. Panduru l-a dat ca exemplu pe De Ligt, care câştigă 17 milioane de euro pe an. „Dacă De Ligt are 17 milioane, nu are cum Drăguşin să aibă mai puţin de 5 milioane! Tot ce e mai puţin înseamnă că nu s-a negociat cum trebuie. Când Tottenham şi Bayern se bat pe tine, şi cel mai mic salariu e 10 milioane la Bayern, şi tu ceri 3 milioane, înseamnă că este o problemă. Nu ştii să negociezi. Ai o problemă. Ce să mă uit? Ce să vezi?! Trebuie să-i dai salariul în funcție de cât ai dat pe el. Drăguşin trebuia să aibă 5 milioane, dacă De Ligt primeşte 17. Nu ai cum să primeşti 2-3 milioane. Nu ai cum să primeşti 2.8 milioane. Niciodată! Minim 5 milioane. Sunt două echipe care plătesc din cale-afară. Cum să am acest salariu? Că aşa vrea Tottenham? Nu, dai cât vreau eu. Trebuie să se bată impresarul pentru el, să aibă salariul mare. Bayern nu-ţi dă 3 milioane. N-are nimeni 3 milioane la Bayern. Dacă De Ligt e pe locul 10, cu 17 milioane. Nu mai zic cât primeşte Kane”, a declarat Basarab Panduru, la orangesport.ro. Reclamă