Unde va ajunge Adrian Mazilu! Fostul jucător al Farului nu va rămâne la Brighton! - Antena Sport

Ce i-a transmis Gică Hagi lui Adrian Mazilu înainte ca tânărul de 18 ani să plece în Anglia

După meciul cu Rapid, încheiat cu scorul de 0-0, Adrian Mazilu s-a declarat dezamăgit de faptul că nu a reușit să își ajute echipa, la ultimul joc pentru Farul Constanța. De asemenea, acesta i-a mulțumit lui Gică Hagi pentru oportunitățile pe care i le-a dat și a menționat faptul că această mutare nu s-ar fi realizat fără ajutorul „Regelui”.

„Puteam să aducem victoria. Nu s-au pus golurile, dar puteam scoate mai mult din acest meci. Mi-aș fi dorit să înscriu, am reușit să marchez, dar a fost anulat, asta este. Aș fi vrut să îmi ajut echipa.

Aș vrea să îi mulțumesc lui mister, pentru acest an. A fost un an extraordinar pentru mine, fără dumnealui nu aș fi putut. O să fie o provocare, un alt stil de fotbal. Sper să mă acomodez cât mai repede. Am primit un sfat de la domnul Hagi, dar nu pot vorbi despre asta, îl păstrez pentru mine”, a spus atunci Mazilu.