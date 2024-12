"Rog oamenii să mă ajute cu donaţii!" Executat silit de Gigi Becali, Florin Talpan a apelat la mila fanilor Stelei - Antena Sport

Deși Curtea de Apel București a stabilit valoarea sumei de reparație pentru prejudiciile suferite de subsemnatul la suma de 30.000 de euro, prin raportarea la drepturi nepatrimoniale încălcate, la distrugerea imaginii mele atât la nivel public, cât și privat, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Nestor Ioana Beatrice, Aurelia Rusu și Văleanu Cristina – Petronela, au casat în mod nelegal această hotărâre, nerespectând dispoziții legale exprese.

Ulterior, în rejudecare, culmea, pe baza acelorași probe în care mi s-a acordat valoarea prejudiciului de 30.000 de Euro, judecătorii Curții de Apel București, Glodeanu Mihaela și Popa Aneta Elena, contrar celor dispuse de colegii lor de la Curtea de Apel București, mi-au dat o valoare de reparație de doar 5000 de euro, pentru tot prejudiciul suferit, considerând limbajul vulgar și faptele lui Becali de mica gravitate.

5000 de euro a primit o casnică ce a fost înjurată o singură dată pe Facebook, de către amanta soțului său. 5000 euro reprezintă o pedeapsă insignifiantă pentru prejudiciile pe care mi le-a produs Becali, prejudicii care se întind pe o perioadă de 10 ani de zile. Iar asta îmi arată că în sistemul nostru judiciar există judecători pentru care legea nu există și pentru care simpatiile pentru persoane precum Becalii țin loc de lege (…).

Am muncit pentru Steaua și pentru visul suporterilor steliști. Am fost sancționat, hărțuit, amenințat, huiduit, totul pentru că mi-am făcut datoria față de club și față de statul român. Mi-au luat din salariu, mi-au formulat plângeri penale abuzive, dar nu am cedat și nu voi ceda niciodată.

Voi apăra mereu interesele Clubului Sportiv al Armatei Steaua, nu doar ale echipei de fotbal Steaua, dar și ale statului român. Nu mă voi da bătut niciodată. Dar sunt un singur om și am nevoie de ajutor.

Am nevoie de ajutor pentru a lupta împotriva unui sistem controlat de cei care vor la propriu să distrugă cel mai mare club din România, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București.

Nu îmi este ușor să scriu aceste rânduri și îmi pare foarte rău că unele instanțe nu au respectat dispoziții legale, închizând efectiv ochii la neregulile din dosare, admițând cereri neîntemeiate și nefondate ale lui Becali (…).

Am primit zeci de mesaje de îmbărbătare de la suporteri și le mulțumesc pe această cale. Unii suporteri s-au și oferit să mă ajute, ca să pot să muncesc, să îmi fac treaba în continuare, ca să pot să câștig în continuare procesele care au mai rămas între Steaua și Becali și ca să pot să apăr Steaua. Și am decis să accept ajutorul lor.

Pe cei care doresc să îmi fie alături, ca să pot continua această luptă, îi rog să mă ajute cu donații pe care să le depună în conturile:

RO64BRDE410SV25213684100 – lei

RO73BRDE441SV49479824410 – euro

Sunt executat silit pentru suma de 25 de mii de euro și 9204 lei pentru, că cel care a încercat să distrugă Steaua a crezut că mă va cumpăra. NU MĂ VA CUMPĂRA!

Cu ajutorul vostru, voi trece peste acest hop. Mai departe, îl anunț pe Becali că acum sunt și mai motivat să îi închid CLUBUL INFRACTOR. Îl asigur că va plăti prejudiciul de 37 milioane euro pe care i l-a produs Stelei și statului român și chiar mai mult! Iar judecătorii care au suspendat acel dosar ar trebui să plătească și ei în solidar cu acest individ, deoarece dosarul pentru prejudiciu chiar nu are nicio legătură cu niciun alt dosar existent pe rol. Și sigur vor plăti”, a notat Florin Talpan, pe Facebook.

Gigi Becali a câştigat procesul de calomnie cu Florin Talpan. Juristul celor de la CSA Steaua l-a dat în judecată pe patronul de la FCSB în scandalul pentru marca ”Steaua”. Acum, Talpan este obligat să-i returneze lui Becali suma de 25.000 de euro.

În 2018, juristul de la CSA Steaua l-a dat în judecată pe Gigi Becali pentru calomnie. La acea vreme, Florin Talpan s-a ales cu despăgubiri în valoare de 30.000 de euro. Ulterior, patronul de la FCSB a atacat hotărârea judecătorilor. Judecătoria Dorohoi a întors decizia și l-a obligat pe Florin Talpan să-i returneze latifundiarului din Pipera suma de 25.000 de euro.

”Respinge ca nefondat apelul declarat de către apelantul Anonimizat 1 împotriva Sentinţei civile nr. 1115/02.11.2023 pronunţată de Judecătoria Dorohoi, pe care o păstrează. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Document: Hotarâre 451/2024 12.12.2024”.

E o lovitură grea pentru juristul clubului Armatei, care între timp a cheltui banii de la Gigi Becali, plătind un credit bancar.

”În 2018 am câştigat procesul cu Gigi Becali şi am primit 30.000 de euro. Suma nu este trecută în declaraţia de avere? Probabil este o eroare materială. Asta se poate rectifica oricând. Nu este nicio tragedie. Nu am nimic de ascuns. Dacă îmi doream să ascund ceva, nu treceam acele depozite”, a declarat în 2019, pentru fanatik.ro, Florin Talpan.