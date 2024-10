Ronaldinho nu renunţă la fotbal nici la 44 de ani! Starul brazilian a semnat cu un club din SUA - Antena Sport

Ronaldinho nu renunță la fotbal nici la 44 de ani! Fostul mare fotbalist brazilian a semnat cu un club din Statele Unite ale Americii.

Fostul jucător de fotbal brazilian a devenit acționar la clubul Greenville Triumph and Liberty, formație din USL League One. Anunțul parteneriatului a fost făcut de clubul american prin intermediul rețelelor de socializare. Astfel, Ronaldinho se va ocupa atât de echipa masculină, cât și de cea feminină.

„Dințosul” va fi atât acționar, cât și ambasador al clubului american. Colaborarea dintre brazilian şi formația din USL League One vine în contextul în care Statele Unite ale Americii organizează Campionatul Mondial din 2026 împreună cu Canada și Mexic.

„Greenville Triumph and Liberty anunță faptul că legendarul fotbalist Ronaldinho s-a alăturat grupului de proprietari ai clubului. Cunoscut pentru talentul său excepțional, creativitate pe teren și o carieră remarcabilă, Ronaldinho are o vastă experiență și va aduce un mare plus. Este unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, iar investiția lui Ronaldinho reprezintă o susținere puternică pentru ceea ce clubul nostru a construit în ultimii 6 ani. Cu atât mai mult ne bucurăm de cooptarea lui în acționariat cu cât SUA va organiza Cupa Mondială din 2026”, se precizează în comunicatul transmis de Greenville Triumph and Liberty.

Ronaldinho și-a început cariera de fotbalist în Brazilia. Ulterior, acesta a ajuns să evolueze în fotbalul profesionist din Europa, unde a jucat pentru PSG și Barcelona. De asemenea, acesta a performat şi în Serie A, la Milan.