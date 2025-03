Selecţionerul celor de San Marino, dezvăluire fabuloasă despre Mircea Lucescu: "Nu cred că îşi mai aminteşte de mine" - Antena Sport

Roberto Cevoli a făcut o dezvăluire fabuloasă despre Mircea Lucescu. Roberto Cevoli a spus că a fost antrenat de seleţionerul României în Italia.

Roberto Cevoli a dezvăluit că l-a avut antrenor pe Mircea Lucescu la Reggiana, însă nu crede că românul îşi mai aminteşte de el. Mircea Lucescu a antrenat-o pe Reggiana în sezonul 1996 – 1997.

Roberto Cevoli, dezvăluire fabuloasă despre Mircea Lucescu

”Am comis greșeli și am întâlnit o echipă foarte bună, la un alt nivel, mai bună decât este Cipru. Nu avem curaj. România e puternică, are jucători importanți pe care îi știm din Italia și un antrenor care a lucrat multă vreme în Italia. Mircea Lucescu m-a antrenat și pe mine, la Reggiana, dar cred că nu își mai amintește„, a dezvăluit Roberto Cevoli după San Marino – România 1-5.

San Marino – România 1-5. „Tricolorii”, prima victorie în preliminarii. Mihai Popescu a înscris primul lui gol pentru naţională!

San Marino – România s-a terminat 1-5, în al doilea meci al naţionalei în preliminariile World Cup 2026. „Tricolorii” au obţinut o victorie de care aveau nevoie neapărat, după ce au pierdut primul meci din preliminariile World Cup, cu Bosnia.

„Tricolorii” au punctat prima oară pe tabelă printr-un autogol al lui Michele Cevoli din minutul 6. În minutul 44, Mihai Popescu avea să reuşească primul lui gol pentru naţionala României, ducând scorul la 2-0 pentru „tricolori”. Jucătorii antrenaţi de Mircea Lucescu au mai înscris de trei ori, prin Răzvan Marin (min. 55) şi Ianis Hagi (min. 75), ambele goluri fiind marcate din penalty, şi prin Denis Alibec, în prelungirile partidei.