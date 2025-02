"Cristi Chivu a şocat pe toată lumea!". Italienii, uimiţi de ce s-a întâmplat la conferinţa de presă a Parmei - Antena Sport

Cristi Chivu a avut un discurs plin de fair-play după debutul cu victorie pe banca Parmei, 2-0 cu Bologna. Românul a ţinut să îi mulţumească lui Fabio Pecchia, cel pe care l-a înlocuit în această săptămână.

Jurnaliştii italieni au fost uimiţi de declaraţiile pline de fair-play ale lui Chivu. „A şocat pe toată lumea”, scriu cei de la fanpage.it.

Discursul superb al lui Cristi Chivu după prima victorie pe banca Parmei

„Felicitările ar trebui făcute mai mult pentru antrenorul Fabio Pecchia, pentru ceea ce a făcut pentru această echipă şi pentru oraş. Am găsit o echipă care e gata să înfrunte o formaţie puternică precum Bologna, construită pentru Champions League. Am încercat să reaprind echipa şi băieţii au răspuns într-un mod excepţional, pentru că şi-au dat seama că realitatea e că Parma are nevoie să câştige puncte.

În ultimele zile, am vorbit mult, am încercat să apăs butoanele potrivite pentru a reaprinde flacăra. Sper ca această victorie să ne ofere linişte şi seninătate pentru a face lucrurile mai bine”, a declarat Cristi Chivu, după Parma – Bologna 2-0, conform presei din Italia.

Parma a întrerupt seria dezastruoasă de şapte meciuri fără victorie, în campionat. „Cruciaţii” au acumulat 23 de puncte, după succesul cu Bologna, şi au ieşit provizoriu din zona locurilor care duc în Serie B.