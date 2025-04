Cristi Chivu, reacţie fermă după egalul uriaş al Parmei cu Fiorentina: "Nu e niciodată uşor aici" - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacţie, după ce Parma a obţinut un egal în duelul din deplasare cu Fiorentina, scor 0-0, din etapa a 32-a din Serie A. Antrenorul român s-a declarat mulţumit de evoluţia echipei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Parma a înregistrat a înregistrat al cincilea egal la rând în Serie A. Trupa lui Cristi Chivu s-a îndepărtat de locurile direct retrogradabile, după remiza obţinută cu Fiorentina.

Cristi Chivu, prima reacţie după Fiorentina – Parma 0-0

Cristi Chivu a subliniat că duelurile de pe terenul Fiorentinei nu sunt niciodată uşoare. Acesta a amintit şi de remiza obţinută de echipa sa cu liderul Inter, din runda precedentă.

Antrenorul român şi-a taxat jucătorii pentru ratările din meciul cu Fiorentina. În prima repriză, Valenti a lovit bara dintr-o poziţie ideală.

„Mi se pare că am avut un început bun, am creat imediat câteva ocazii, dar fără să dăm continuitate acelor minute bune de la început. Să joci aici nu e niciodată ușor, Fiorentina are jucători care te pot pune în dificultate. Nu e întâmplător că multe echipe mari au pierdut aici. Am încercat și ne-am asumat riscuri până la final, cu schimbări ofensive și expunându-ne puțin prea mult în apărare, dar sunt mulțumit de prestația fundașilor centrali.