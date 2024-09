Dennis Man, golul lunii august la Parma! Fanii au votat reuşita internaţionalului român - Antena Sport

„Are preț mare, 30 de milioane, pe acolo se duce. Are 26 de ani, are o viață înainte. Arată bine, bine. Nu are rost să plece din Italia. El a devenit vedeta echipei, face diferența.

Dacă faci diferența în Serie A, ești mare. Nu l-am mirosit de atunci, când a venit la noi. L-am văzut la UTA, era foarte slab muscular. Faptul că a venit la noi a fost întâmplare”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.