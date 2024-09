"Are preţ mare!" Mihai Stoica ştie cu cât se va vinde Dennis Man, după începutul fantastic de sezon: "A devenit vedeta echipei" - Antena Sport

Nu cred că a fost mai dificil decât data trecută, pentru că atunci nu prea reuşeam să jucăm fotbal. Ne aducem aminte că era mai multă apă. Dar ştiam că vom întâlni o echipă agresivă, care joacă cu publicul de partea lor.

Ştiam ce avem de făcut. Chiar dacă nu am avut foarte mult timp de pregătit, nea Mircea ne-a ajutat mult şi cred că astăzi am făcut o partidă bună. De schimbat nu cred că a apucat să schimbe prea mult, dar am mai spus, experienţa dânsului… doar atât, când este în vestiar trebuie să ai respect şi să fii atent. Cred că fiecare dintre noi are un respect mare faţă de el şi suntem fericiţi.

Va fi greu, am început bine, cu dreptul. Asta ne-am propus. Veneam de la Campionatul European, am trecut printr-un moment bun ca echipă şi azi cred că am câştigat pe merit.

(Incidente pe final…) E frustrant când pierzi acasă cu 0-3 e normal să fie frustrare, dar important este ca noi să ne vedem de treaba noastră.

(Te-ai accidentat?) Sunt bine, am primit o lovitură, dar sunt bine. Mă pregătesc zi de zi. E munca pe care o fac zi de zi atât la echipa de club, cât şi la naţională. Sunt fericit că reuşesc să ajut echipa”, a declarat Dennis Man în exclusivitate pentru as.ro.