Florin Manea a intrat în discuţii cu Genoa pentru transferul lui Radu Drăguşin: "O vinde și pe soacra patronului" - Antena Sport

S-ar putea să rămână aici în continuare. Discutăm. Sunt la club. În 30 de minute voi intra în discuții. Probabil după amiază vom ști mai multe. Pe Radu nu-l afectează discuțiile. Râde, are calm.

Are încredere mare în mine și nu are de ce să se streseze. Merită tot ce i se întâmplă, am încredere maximă în el. Dacă vom alege să plecăm, se va impune și la viitoare echipă.

Dacă Genoa e dispusă să-l dea? La sumele care se vehiculează, cred că o vinde și pe soacra patronului. E normal. Genoa nu ar fi vrut să-l dea, dar pentru suma corectă oricine e de vânzare.

Vedem ce va fi în viitor. Radu el evaluează ce e mai bine pentru el în carieră. Nimeni nu-i poate garanta că joacă. De el depinde. Și înțelege foarte bine totul.

Alegerea va fi luată în funcție de traiectoria pe care o vrea în carieră. Eu zic că va da randament în orice campionat. Știu cum se pregătește. E senzațional! Dacă joci în Italia, poți juca oriunde în lume. De aceea am mers la Juventus la 16 ani”, a spus Manea, citat de gsp.ro.

Suma uriaşă pe care o primeşte Juventus după transferul lui Radu Drăguşin Suma uriaşă pe care o primeşte Juventus după transferul lui Radu Drăguşin a fost dezvăluită de Gazzetta dello Sport. Genoa va trebui să plătească mai mult decât suma pe care a trimis-o în conturile piemontezilor în momentul aducerii românului de la „Bătrâna Doamnă”. Dacă iniţial italienii susţineau că Juventus şi-a păstrat un procent de 10% dintr-un ulterior transfer, Gazzetta dello Sport anunţă acum că procentul e de 20% şi că echipa de pe locul 2 din Serie A va primi 6 milioane de euro, dacă fundaşul de 21 de ani va fi vândut de grifoni cu 30 de milioane de euro, suma vehiculată în toată această perioadă. Practic, Juventus va încasa din acest procent o sumă mai mare decât cele 5.5 milioane de euro pe care Genoa le-a plătit pentru transferul definitiv al internaţionalului român, care fusese iniţial împrumutat la echipa unde mai joacă şi George Puşcaş. Sursa citată anunţă şi că Bayern Munchen este echipa care a ajuns cel mai aproape de transferul lui Radu Drăguşin. Jurnaliştii italieni tocmai au transmis că fundaşul român de la Genoa va semna cu campioana Germaniei. Au oferit detalii despre care va fi unul istoric pentru România.