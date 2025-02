"I-am scris!" Victor Pițurcă, sfaturi importante pentru Cristi Chivu! Ce i-a transmis noului antrenor de la Parma - Antena Sport

Victor Pițurcă a venit cu o serie de sfaturi importante pentru Cristi Chivu, după numirea acestuia la Parma. Fostul selecționer al echipei naționale a dezvăluit că a pus mâna pe telefon și că i-a scris fostului elev, pentru a-l felicita. De asemenea, a spus și ce ar trebui să facă românul, pe banca echipei din Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a devenit antrenorul lui Dennis Man și al lui Valentin Mihăilă după plecarea lui Fabio Pecchia. Românul va debuta pe banca Parmei în cadrul unui meci cu Bologna, programat sâmbătă.

Victor Pițurcă, sfaturi pentru Cristi Chivu, noul antrenor de la Parma

Fostul selecționer al echipei naționale este de părere că noul antrenor de la Parma va avea o misiune dificilă în Serie A. Totuși, Pițurcă are încredere în Cristi Chivu și crede că acesta poate obține rezultate pozitive pe banca „cruciaților”.

De asemenea, Victor Pițurcă l-a sfătuit pe Cristi Chivu să evalueze rapid situația lotului de la Parma și să se sfătuiască cu Dennis Man și Valentin Mihăilă.

„L-am și felicitat aseară. Ceea ce i-am scris lui îți voi spune și ție. Va fi foarte dificil, foarte greu pentru el. Parma este într-un moment rău de tot. Am încredere că el poate să schimbe în bine fața echipei. Parma nu are un lot chiar atât de rău, am văzut aproape toate meciurile lor.