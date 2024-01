"Cel puţin zece goluri!" George Puşcaş şi-a setat obiectivele, după transferul la Bari! Ce a spus despre naţională - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, vârful a mai declarat că speră să-şi atingă obiectivele fixate la club, cât şi la naţională, în acest sezon. Acesta a mai transmis că forma sa fizică este una foarte bună, însă îi lipsesc doar minutele de joc. În această stagiune, Puşcaş nu a prins prea multe meciuri la Genoa, şi nu a reuşit să marcheze niciun gol.

„Ca orice vârf, îmi doresc să marchez cel puțin zece goluri și să prind mai multe minute decât am primit la Genoa, unde lucrurile nu au mers bine anul trecut pentru mine.

Reclamă

Visez la promovarea în Serie A, pe care am ratat-o dramatic în finala play-off-ului în 2015, pentru a închide un cerc. Am venit la o echipă cu potențial și îmi doresc să am realizări importante.

În primul meu sezon la Bari a fost altceva, eram doar un puști venit de la Inter. Mereu m-am simțit legat de Bari, sper să-mi ating obiectivele fixate la club și la națională.

Nu contează formula transferului, împrumut sec sau cu obligație de cumpărare, eu am venit aici să joc și să mă afirm. Fiecare jucător are parcursul lui și trebuie analizat după mulți factori.

Reclamă 4 / 0/3

Mă simt bine fizic și ceea ce îmi lipsește este să joc mai mult. Doar jucând mult așa aș putea să-mi recâștig cea mai bună formă. Destinul m-a readus la Bari și sper să îi fac fericiți pe suporteri. La Ascoli am încercat să ajut echipa să câștige”, a declarat George Puşcaş, conform fanatik.ro. George Pușcaș a debutat la Bari George Pușcaș a debutat la Bari. Atacantul echipei naționale a fost utilizat de tehnicianul formației în partida cu Ascoli, din cadrul etapei cu numărul 21 a sezonului de Serie B. Partida cu Ascoli a început cum nu se putea mai bine pentru Bari. Jucătorii formației din sudul italiei au înscris două goluri, prin Sibilli, din penalty, în minutul 9, și prin Malcom Edjouma, care a marcat primul său gol în Serie B, în minutul 20 al duelului. Tehnicianul formației, Pasquale Marino, a decis să îl introducă pe Pușcaș în teren în minutul 60. Românul l-a înlocuit pe Kallon, jucătorul care i-a pasat decisiv lui Edjouma la golul 2. Totuși, din momentul în care atacantul echipei naționale a fost introdus pe teren, soarta meciului a fost întoarsă de formația adversă. Ascoli a revenit în meci grație „dublei” marcate de Mendes, care a înscris în minutele 72 (din penalty) și 79. Scorul final al meciului avea să fie de 2-2. După prestația din această partidă, George Pușcaș a primit nota de 6,6, din partea specialiștilor de la sofascore.ro. De cealaltă parte, Edjouma a primit cea mai mare notă din tabăra lui Bari, de 7,7. Reclamă

Îl va vinde Gigi Becali pe Darius Olaru pentru o sumă mai mare de 10 milioane de euro? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...