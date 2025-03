Horațiu Moldovan, aproape de o mare performanţă! Cum s-a impus tricolorul lui Mircea Lucescu în Serie B: "Au fost mai multe" - Antena Sport

Horațiu Moldovan a plecat de la Atletico Madrid pentru că nu juca aproape deloc. A fost împrumutat în Serie B din Italia, la Sassuolo, acolo unde este aproape de o mare performanţă. S-a impus aproape imediat, iar acum este aproape de promovarea în Serie A. Portarul are deja 22 de partide la Sassuolo dintre care 11 fără gol primit.

Mai mult, cei de la Sassuolo sunt lideri în Serie B, cu 65 de puncte, 8 peste ocupanta locului secund, Pisa și este foarte aproape de revenirea în prima divizie, la doar un an de la retrogradare.

Horaţiu Moldovan, dezvăluiri din vestiar

Horațiu Moldovan recunoaşte că a fost extrem de inspirat când a ales să vină la echipa pregătită de Fabio Grosso. „Cu siguranță am făcut un mare pas înainte, dar trebuie să rămânem concentrați pentru că mai sunt 10 etape. E clar că totul depinde acum de noi, având în vedere avansul. Consider că victoria din ultima etapă contra celor de la Pisa a fost foarte importantă, am dat un semnal puternic, dar încă nu e gata. Mai sunt multe puncte în joc și nu putem fi distrași. Acum trebuie să muncim și să mergem înainte.

Serie B este un campionat frumos și puternic, unde oricine poate învinge pe oricine. Fiecare meci e complicat și trebuie să rămâi concentrat și determinat. Sunt mulți jucători de calitate, așa cum noi îl avem pe Berardi. Cel mai bun meci al meu la Sassuolo? Au fost mai multe, dar cel din ultima etapă contra Pisei a contat mai mult. Sassuolo este o echipă valoroasă și avem un grup unit aici. Consider că ne putem păstra pe acest drum și putem termina pe primul loc. Principala noastră calitate cred că este grupul”, a spus Horațiu Moldovan, conform Corriere dello Sport.

Horaţiu Moldovan se bate cu Florin Niţă şi Ciprian Tătăruşanu pentru locul de titular la echipa naţională. Este deja pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino. Duelul cu Bosnia de pe 21 martie va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY de la ora 21.45. Pe 24 martie, va avea loc partida din San Marino.