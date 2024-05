Valentin Mihăilă, anunţ categoric despre viitorul lui la Parma: "Toată lumea mă întreabă asta!" - Antena Sport

De asemenea, Mihăilă a mai dezvăluit că se gândeşte la EURO 2024 şi obiectivul său este de a ieşi din grupe alături de România.

„Eu sunt bine, aștept să dăm drumul la antrenamente la echipa națională și să fie totul în regulă. (n.r.- dacă România poate să treacă de faza grupelor la EURO 2024) Normal, acesta e obiectivul nostru, să trecem de grupe și, de ce nu?, să mergem în etapa următoare.

Reclamă

Toată lumea mă întreabă dacă rămân la Parma. Eu am contract cu Parma încă un an de zile, m-am gândit doar să promovăm în Serie A și acum mă gândesc doar la Campionatul European. De trei ani, de când am retrogradat, așteptăm să promovăm. Este o mândrie să joci la Parma și să joci în Serie A”, a declarat Valentin Mihăilă, conform gds.ro.

Valentin Mihăilă a sărbătorit cu steagul României promovarea Parmei în Serie A

Valentin Mihăilă a sărbătorit cu steagul României promovarea Parmei în Serie A. Fostul jucător al Craiovei s-a aflat pe scenă alături de ceilalţi colegi ai săi, care au trecut peste un sezon aproape perfect în Serie B, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

Cruciaţii obţinuseră promovarea în Serie A înainte de ultimul meci, 1-1 cu Reggiana, în deplasare. Ei au terminat pe locul 1 sezonul 2023-2024, la 3 puncte în faţa lui Como, echipa condusă de Cesc Fabregas.

Reclamă 4 / 0/3

Valentin Mihăilă a fost în centrul distracţiei: a cântat şi a dansat, fără să lase vreo secundă deoparte steagul tricolor, sub care va evolua în această vară la EURO 2024, în Germania. Valentin Mihăilă, jucătorul de 24 de ani cotat la două milioane de euro, s-a implicat la promovarea echipei în Serie A, el marcând şase goluri şi oferind şi două pase decisive, în cele 32 de partide adunate în campionat.

Rămâne Edi Iordănescu la naţională şi după EURO 2024? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...